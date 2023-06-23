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Нетаньяху: Израиль видит переданное Украине оружие у своих границ

Ведомости

Израиль уже фиксирует случаи, когда переданное Украине западное оружие оказывается близ его границ, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

Комментируя неучастие страны в предоставлении своих вооружений Киеву, премьер заявил, что Израиль находится «в особом положении» по сравнению с Польшей или Германией, поддерживающими поставки, поскольку у него есть «тесная военная граница» с Россией, а израильские пилоты летают рядом с российскими в Сирии.

Нетаньяху также отметил, что переданное оружие может в конечном счете оказаться в руках Ирана и использоваться против самого Израиля.

«И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ», – рассказал он.

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Ранее СМИ сообщали, что Нетаньяху поддержал политику предыдущего правительства страны, направленную на то, чтобы не поставлять Украине оружие, а оказывать только гуманитарную помощь. В ходе недавнего выступления в парламенте он пояснил, что одной из причин такого решения является то, что израильское оружие может в итоге оказаться в руках Ирана.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия. Министр акцентировал внимание на наращивании поставок Украине техники и вооружения. По его словам, Россия отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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