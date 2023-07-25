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США могут дополнительно отправить на Украину военную помощь на $400 млн

Ведомости

США могут направить Украине дополнительный пакет военной помощи на $400 млн, который будет включать боеприпасы для HIMARS и бронетранспортеры Stryker. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Associated Press

В очередной транш военной помощи Киеву могут войти в том числе ракеты для зенитно-ракетной системы NASAMS, зенитные системы Stinger, противотанковые комплексы Javelin. США также могут отправить снаряды для гаубиц и 32 бронированных автомобиля Stryker. Вместе с этим в пакет планируется включить минометы, ракеты Hydra-70, 28 млн патронов и небольшие разведывательные беспилотники Hornet.

Официально этот пакет военной помощи не был объявлен. Агентство уточнило, что оружие предоставляется в рамках полномочий президента, что позволит Пентагону оперативно взять оборудование из запасов и поставить на Украину в течение нескольких дней.

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19 июля в пресс-службе Пентагона сообщили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $1,3 млрд. Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре ЗРК NASAMS, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, авиационные и артиллерийские боеприпасы, в частности 152-мм снаряды для артиллерии, а также 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для перевозки техники и др.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». 13 июля в Пентагоне сообщили, что вооружение уже находится на Украине. После этих сообщений в Кремле заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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