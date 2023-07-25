США могут дополнительно отправить на Украину военную помощь на $400 млн

19 июля в пресс-службе Пентагона сообщили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $1,3 млрд. Новый пакет помощи состоит из 13 пунктов, в него в том числе входят: четыре ЗРК NASAMS, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), беспилотные авиационные системы (БАС) Phoenix Ghost и Switchblade, средства для обнаружение БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, авиационные и артиллерийские боеприпасы, в частности 152-мм снаряды для артиллерии, а также 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для перевозки техники и др.