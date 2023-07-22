СМИ сообщили об отсутствии у США планов передавать Украине ракеты ATACMS

Проблема, как отмечает WP, заключается в относительно небольшом количестве таких ракет на складах Пентагона. Lockheed Martin за все время произвела порядка 4000 экземпляров, многие из которых уже были использованы армией США в бою, а также в рамках учений и испытаний. Кроме того, около 900 ракет были проданы союзникам, включая 211 штук после начала спецоперации на Украине.