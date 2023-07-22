СМИ сообщили об отсутствии у США планов передавать Украине ракеты ATACMS
Власти США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, по крайней мере, в ближайшее время, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Администрация президента США Джо Байдена, по данным издания, продолжает придерживаться отказа от отправки таких вооружений на Украину, несмотря на «растущее давление со стороны американских законодателей» и Киева.
Как рассказали представители администрации президента и Пентагона, серьезных обсуждений на тему поставок дальнобойных ракет Киеву не велось в течение нескольких месяцев, позиция Вашингтона в этом вопросе остается неизменной.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. Эти ракеты были разработаны в 1980-е гг. и использовались в том числе при вторжении США в Ирак в 2003 г.
Проблема, как отмечает WP, заключается в относительно небольшом количестве таких ракет на складах Пентагона. Lockheed Martin за все время произвела порядка 4000 экземпляров, многие из которых уже были использованы армией США в бою, а также в рамках учений и испытаний. Кроме того, около 900 ракет были проданы союзникам, включая 211 штук после начала спецоперации на Украине.
12 июля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вероятность поставки Украине дальнобойных ракет. До этого The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в администрации Байдена проводят «тихие» дебаты по возможности поставки ракет ATACMS ВСУ.
В настоящее время дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования.
Одну ракету Storm Shadow смогли подобрать после перехвата российские бойцы в зоне спецоперации, о чем рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 6 июля. Ракета в итоге была передана одному из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения, что вызвало беспокойство в странах НАТО.