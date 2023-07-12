Байден обсудит с Зеленским передачу дальнобойных ракет Украине

В то же время собеседники газеты отмечали, что арсенал баллистических ракет «невелик» и ракеты предназначены «для других военных планов» Пентагона, в том числе на Корейском полуострове. Источники также добавили, что передача дальнобойных ракет Украине может поставить «под угрозу готовность в других горячих точках».