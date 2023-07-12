Байден обсудит с Зеленским передачу дальнобойных ракет Украине
Президент США Джо Байден обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вероятность поставки Украине дальнобойных ракет. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Что касается ракет большой дальности, президент Байден продолжит сегодня обсуждать данный вопрос с президентом Зеленским», – сказал советник в интервью телеканалу ABC. Президенты находятся на саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в администрации Байдена проводят «тихие» дебаты по возможность поставки дальнобойных ракет ATACMS для Украины.
В то же время собеседники газеты отмечали, что арсенал баллистических ракет «невелик» и ракеты предназначены «для других военных планов» Пентагона, в том числе на Корейском полуострове. Источники также добавили, что передача дальнобойных ракет Украине может поставить «под угрозу готовность в других горячих точках».
О намерении Киева получить от Вашингтона ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще осенью 2022 г. После этого в МИД России заявили, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией».
Как заверял Зеленский в марте, вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать западное оружие для атак по территории России. При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев считает своими все территории, которые находились в границах 1991 г.
11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче армии Украины ракет дальнего радиуса действия для нанесения «ударов вглубь». Пресс-секретарь российского президенте Дмитрий Песков назвал решение Франции «ошибочным» и отметил, что «это приведет к принятию контрмер». Позже агентство AFP сообщило, что речь идет о крылатых ракетах SCALP-EG авиационного базирования, а Reuters уточнило, что часть из них уже поставлены, причем общее число этих ракет – 50 штук.