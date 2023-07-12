О поставке каких вооружений объявили накануне и в первый день саммита НАТО в Вильнюсе

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, о поставке этих вооружений объявлялось уже несколько месяцев назад. Что касается танков Leopard 1A5 (это танки предыдущего поколения в сравнении с уже поставленными Leopard 2), то это первая партия из тех бывших датских 88 танков этого типа, которые находятся на хранении у концерна Reinmetall. Он «пропихивал их» на Украину, как и хранящиеся у него же БМП Marder, еще в самом начале военной операции, напоминает эксперт: «Восстановление и передача этой техники оплачивается правительством Германии».