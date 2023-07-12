О поставке каких вооружений объявили накануне и в первый день саммита НАТО в Вильнюсе

О поставке каких вооружений объявили накануне и в первый день саммита НАТО в ВильнюсеБританские ракеты, возможно, скоро исчерпаются
В ходе первого дня начавшегося 11 июля в Вильнюсе саммита НАТО Франция и Германия, самые крупные члены блока в континентальной Европе, объявили о новых поставках вооружения Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) будут поставлены ракеты большой дальности, чтобы поддержать их наступление против Вооруженных сил России.
Агентство France Press сообщило, что речь идет о крылатых ракетах Scalp-EG авиационного базирования, а Reuters уточнило, что часть из них уже поставлены, причем общее число этих ракет 50 штук. В вооруженных силах Великобритании эта же ракета называется Storm Shadow, она выпускается для этих двух стран и для экспорта в третьи страны европейским концерном MBDA. ВВС Франции заказали всего 500 ракет Scalp воздушного базирования, а ВВС Великобритании, по информации издания Independent, – от 700 до 1000 единиц.
Британское правительство объявило в начале мая о поставке неназываемого числа Storm Shadow Украине. ВСУ запускают их с советских бомбардировщиков Су-24.
По словам источника, близкого к Минобороны, за два месяца зафиксировано несколько десятков пусков этих ракет по целям в России, значительное их число было сбито. Военное ведомство неоднократно сообщало о перехвате подобных ракет или повреждении ими зданий – в том числе гражданских и административных, а также объектов инфраструктуры. К примеру, несколькими такими ракетами 22 июня был обстрелян Чонгарский мост в Крыму, восстановление которого заняло 10 суток.
По словам собеседника «Ведомостей» в оборонно-промышленном комплексе, эти малозаметные для радаров ракеты и их американские, российские и китайские аналоги предназначены для ударов по стационарным, в том числе защищенным, целям и имеют комбинированную систему наведения, включая самонаведение на конечном участке. Это серьезный противник для нашей ПВО и опасное оружие, но российские Вооруженные силы располагают возможностями для борьбы с ними и называть такие ракеты «меняющими игру», как пишут западные СМИ, нет оснований, говорит собеседник «Ведомостей». По его мнению, решение, о котором объявил Макрон, вызвано исчерпанием британских поставок.
11 июля об очередных поставках вооружения Украине объявила и ФРГ. Новый пакет германской военной помощи составит 700 млн евро. В него, в частности, войдут две пусковые установки зенитной ракетной системы Patriot (в батарею этой системы входит от четырех до восьми пусковых установок), 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 000 артиллерийских выстрелов калибра 155 мм, 5000 дымовых снарядов, а также разведывательные БЛА и системы защиты от БЛА.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, о поставке этих вооружений объявлялось уже несколько месяцев назад. Что касается танков Leopard 1A5 (это танки предыдущего поколения в сравнении с уже поставленными Leopard 2), то это первая партия из тех бывших датских 88 танков этого типа, которые находятся на хранении у концерна Reinmetall. Он «пропихивал их» на Украину, как и хранящиеся у него же БМП Marder, еще в самом начале военной операции, напоминает эксперт: «Восстановление и передача этой техники оплачивается правительством Германии».
Кроме того, перед началом саммита, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга сообщил, что Вашингтон принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
Президент США Джо Байден в интервью CNN пояснял, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы было принято на фоне дефицита обычных снарядов как у США, так и у Украины. Он подчеркнул, что это временная мера, пока США не произведут «больше боеприпасов калибра 155 мм». ВСУ используют американские САУ М109 Paladin и гаубицы М777.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение США о передаче кассетных боеприпасов Украине «жестом отчаяния». По его словам, Вашингтон и его союзники осознали «свое бессилие». Антонов добавил, что действия США связаны с нежеланием признавать неудачи и провал ВСУ в ходе контрнаступления. Обещания Киева использовать кассетные боеприпасы «аккуратно» глава ДНР Пушилин назвал «оксюмороном».
Близкий к руководству ДНР собеседник говорил, что такая поддержка Киева может вынудить российские Вооруженные силы дать симметричный ответ. 11 июля о том, что Вооруженные силы РФ будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения, заявили также в Минобороны России.