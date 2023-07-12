СМИ узнали об обсуждении в Белом доме поставок Украине ракет ATACMS

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в марте заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать западное оружие для атак по территории России. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев считает своими все территории, которые находились в границах 1991 г.