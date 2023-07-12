СМИ узнали об обсуждении в Белом доме поставок Украине ракет ATACMS
В администрации президента США Джо Байдена обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет ATACMS для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
Американские власти ведут по этому поводу «тихие» дебаты, уточняет газета. При этом военные США, по данным собеседников, предупредили, что арсенал баллистических ракет «невелик» и ракеты предназначены «для других военных планов» Пентагона, – в том числе на Корейском полуострове.
Кроме того источники NYT добавляют, что передача дальнобойных ракет Украине может поставить «под угрозу готовность в других горячих точках».
О намерении Киева получить от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще в сентябре 2022 г. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией».
В то же время президент Украины Владимир Зеленский в марте заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать западное оружие для атак по территории России. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев считает своими все территории, которые находились в границах 1991 г.
11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче армии Украины ракет дальнего радиуса действия для нанесения «ударов вглубь». Пресс-секретарь российского президенте Дмитрий Песков назвал решение Франции «ошибочным» и отметил, что «это приведет к принятию контрмер».
Позже агентство AFP сообщило, что речь идет о крылатых ракетах SCALP-EG авиационного базирования, а Reuters уточнило, что часть из них уже поставлены, причем общее число этих ракет 50 штук.