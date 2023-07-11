Посольство РФ: Париж должен осознавать ответственность за передачу Киеву ракет SCALP

В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В Кремле заявили, что действия Лондона потребуют «адекватного ответа» от российских военных. Еще в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае поставок оружия большой дальности Украине России придется отодвигать военную технику от своих границ на безопасное расстояние.