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Посольство РФ: Париж должен осознавать ответственность за передачу Киеву ракет SCALP

Ведомости

Франция должна понимать степень ответственности за передачу Украине ракет SCALP. Таким образом посольство России во Франции прокомментировало решение Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

«Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением», – говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве выразили глубокое разочарование решением Парижа. В дипмиссии напомнили, что ВСУ используют британский аналог таких ракет Storm Shadow для обстрелов жилых кварталов и ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В результате таких атак гибнут мирные люди, отметили в российском представительстве.

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Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Он объяснил такое решение поддержкой ВСУ при наступлении. 

В Кремле сочли такой шаг ошибочным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что передача вооружения «чревата последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это приведет к принятию контрмер». 

В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В Кремле заявили, что действия Лондона потребуют «адекватного ответа» от российских военных. Еще в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае поставок оружия большой дальности Украине России придется отодвигать военную технику от своих границ на безопасное расстояние. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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