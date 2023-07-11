Посольство РФ: Париж должен осознавать ответственность за передачу Киеву ракет SCALP
Франция должна понимать степень ответственности за передачу Украине ракет SCALP. Таким образом посольство России во Франции прокомментировало решение Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.
«Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением», – говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве выразили глубокое разочарование решением Парижа. В дипмиссии напомнили, что ВСУ используют британский аналог таких ракет Storm Shadow для обстрелов жилых кварталов и ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В результате таких атак гибнут мирные люди, отметили в российском представительстве.
Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Он объяснил такое решение поддержкой ВСУ при наступлении.
В Кремле сочли такой шаг ошибочным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что передача вооружения «чревата последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это приведет к принятию контрмер».
В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В Кремле заявили, что действия Лондона потребуют «адекватного ответа» от российских военных. Еще в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае поставок оружия большой дальности Украине России придется отодвигать военную технику от своих границ на безопасное расстояние.