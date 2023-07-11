В Кремле прокомментировали передачу Францией ракет для Украины

Как заявляла министр в иностранных дел Франции Катрин Колонна, поддержка Киева со стороны Парижа продолжится и будет усиливаться. При этом, по данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, Франция имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро. Для сравнения, соседствующая с республикой Германия увеличила поставки с февраля по июнь до 7,5 млрд евро.