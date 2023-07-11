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Политика

В Кремле прокомментировали передачу Францией ракет для Украины

Ведомости

Передача Францией ракет дальнего радиуса для Украины является «ошибочным решением», заявили в Кремле.

«Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что естественно это приведет к принятию контрмер», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Он уточнил, что «предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь». Песков также напомнил, что такие решения не повлияют на ход спецоперации, но они «могут только утяжелить участь украинского киевского режима».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия для нанесения «ударов вглубь». Он объяснил такое решение поддержкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при наступлении.

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Как заявляла министр в иностранных дел Франции Катрин Колонна, поддержка Киева со стороны Парижа продолжится и будет усиливаться. При этом, по данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, Франция имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро. Для сравнения, соседствующая с республикой Германия увеличила поставки с февраля по июнь до 7,5 млрд евро.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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