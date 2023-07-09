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Политика

Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о поддержке Украины

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку заявлению министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. Ранее французский министр в интервью радиостанции RFI заверила, что поддержка Киева со стороны Парижа продолжится и будет усиливаться.

«[Шарль] Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», – написала Захарова у себя в Telegram-канале.

По данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, с 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». В докладе отмечалось, что США, Германия и Великобритания «быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний». В то же время восточноевропейские страны – Чехия, Словения, Польша и Словакия – поставили свыше 80% своего обещанного тяжелого вооружения.

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Также отмечалось, что Франция имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро, Испания – на 330 млн евро, Португалия – лишь на 80 млн евро.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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