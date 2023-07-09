Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о поддержке Украины

По данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, с 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». В докладе отмечалось, что США, Германия и Великобритания «быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний». В то же время восточноевропейские страны – Чехия, Словения, Польша и Словакия – поставили свыше 80% своего обещанного тяжелого вооружения.