Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о поддержке Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку заявлению министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. Ранее французский министр в интервью радиостанции RFI заверила, что поддержка Киева со стороны Парижа продолжится и будет усиливаться.
«[Шарль] Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», – написала Захарова у себя в Telegram-канале.
По данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, с 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». В докладе отмечалось, что США, Германия и Великобритания «быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний». В то же время восточноевропейские страны – Чехия, Словения, Польша и Словакия – поставили свыше 80% своего обещанного тяжелого вооружения.
Также отмечалось, что Франция имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро, Испания – на 330 млн евро, Португалия – лишь на 80 млн евро.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.