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В ВСУ сообщили о «непрактичности» французских легких танков AMX-10RC

Ведомости

Легкие колесные танки AMX-10RC, которые Украине поставила Франция, «непрактичны» в ходе контрнаступления из-за тонкой брони. Об этом AFP сообщил командир батальона 37-й бригады морской пехоты с позывным «Спартанец».

По его словам, такие танки не предназначены для наступательных действий. Военнослужащий ВСУ рассказал о гибели экипажа одной бронемашины после того, как осколки пробили броню танка и произошла детонация боекомплекта.

Также командир батальона сообщил о случаях, когда броню пробивали осколки разорвавшегося 152-мм снаряда. Он добавил, что были проблемы и с коробками передач, которые ломались, предположительно, из-за использования танков на грунтовых дорогах. 

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В январе Франция пообещала, что Киев получит 40 легких танков AMX-10RC в течение двух месяцев. В марте министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что обещанная военная техника уже прибыла на Украину. Количество отправленных танков министр тогда не уточнил. 

30 июня в интервью медиагруппе Funke министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила около 60 танков Leopard. Он добавил, не уточнив число, что Франция также поставила Киеву AMX-10RC, Великобритания – танки Challenger, а США – танки Abrams.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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