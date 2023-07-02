В ВСУ сообщили о «непрактичности» французских легких танков AMX-10RC
Легкие колесные танки AMX-10RC, которые Украине поставила Франция, «непрактичны» в ходе контрнаступления из-за тонкой брони. Об этом AFP сообщил командир батальона 37-й бригады морской пехоты с позывным «Спартанец».
По его словам, такие танки не предназначены для наступательных действий. Военнослужащий ВСУ рассказал о гибели экипажа одной бронемашины после того, как осколки пробили броню танка и произошла детонация боекомплекта.
Также командир батальона сообщил о случаях, когда броню пробивали осколки разорвавшегося 152-мм снаряда. Он добавил, что были проблемы и с коробками передач, которые ломались, предположительно, из-за использования танков на грунтовых дорогах.
В январе Франция пообещала, что Киев получит 40 легких танков AMX-10RC в течение двух месяцев. В марте министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что обещанная военная техника уже прибыла на Украину. Количество отправленных танков министр тогда не уточнил.
30 июня в интервью медиагруппе Funke министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила около 60 танков Leopard. Он добавил, не уточнив число, что Франция также поставила Киеву AMX-10RC, Великобритания – танки Challenger, а США – танки Abrams.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.