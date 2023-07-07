Фактические поставки тяжелого оружия Украине в два раза ниже обещанных

Фактические поставки тяжелого оружия Украине в два раза ниже обещанныхС февраля по июнь США и Западная Европа их замедляли
С 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики (Германия), эксперты которого ведут базу данных Ukraine Support Tracker (военная, финансовая и гуманитарная помощь от 41 страны).
Эти данные опубликованы менее чем за неделю до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля. Ключевой повесткой встречи лидеров блока, которую посетит и украинский президент Владимир Зеленский, будет военно-финансовая помощь киевскому режиму и обсуждение вопроса перспектив его членства в альянсе.
«Западные партнеры, такие как США, Германия и Великобритания, быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний. Восточноевропейские страны, такие как Чехия, Словения, Польша и Словакия, поставили более 80% своего обещанного тяжелого вооружения», – отмечают авторы доклада. По их словам, после всплеска новых обязательств перед годовщиной начала вооружённого конфликта 24 февраля их общий уровень «снова имеет тенденцию к снижению». Конкретных финансовых оценок общего объема фактически поставленных вооружений за отчетный период не приводится.
«Военные обязательства приобретают все большее значение с продолжительностью войны и наступательными планами Украины. Разница между обещанной и доставленной военной помощью широка. Особенно это касается стран ЕС и США», – цитируются в отчете слова директора исследовательского центра Кильского института Кристофа Требеша.
Как следует из отчета Кильского института, с февраля по июнь стоимость всех зарегистрированных военно-финансовых обязательств западных стран перед Украиной увеличилась на 13 млрд евро. Германия, второй после США по величине источник военной помощи в абсолютном выражении, увеличила свои военные обязательства на 3,26 млрд евро, или на 76%, до 7,5 млрд евро. Сюда входят дополнительно поставленные с февраля по июнь 18 танков «Леопард» 2А6, зенитно-ракетные системы «Ирис-Т» и «Пэтриот», два «зенитных танка» «Гепард». 40 БМП «Мардер».
Рекордно выросли военные обязательство Украине со стороны Словакии – на 214% (или на 668 млн евро), значительно увеличились обязательства Финляндии – на 46% (или 348 млн евро), Швеции – на 22 % (или 270 млн евро), Великобритании – на 31% (или 920 млн евро). ЕС в целом увеличил Европейский фонд мира двумя дополнительными траншами по 1 млрд евро каждый до общей суммы 5,6 млрд евро.
Одним из ключевых типов вооружений, на которые тратятся военные транши помощи Украине, являются танки. Как сообщал Кильский институт в начале июля, Украине уже передали 471 танк, еще 286 прибудут «позднее».
Как следует из общей базы данных Кильского института, фиксирующей военно-финансовые и другие обязательства стран-доноров Украины, с 22 января 2022 г. по 31 января 2023 г., лидером по абсолютным согласованным обещанным поставкам остаются США – 42,8 млрд евро. Второе место – у ФРГ (7,5 млрд евро), третье – у Великобритании (6,58 млрд евро). Четвертое место занимает Польша с 3 млрд евро обязательств по поставкам вооружений, пятое – Нидерланды (2,45 млрд евро). На шестом месте – Дания (1, 57 млрд евро), на седьмом – Швеция (1,49 млрд евро), на восьмом – Финляндия (1,11 млрд евро), на девятом – Норвегия (1,01 млрд евро), на десятом – Италия (0,71 млрд евро).
Вторая после Германии экономика ЕС – Франция – имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро, Испания – на 330 млн евро, Португалия – лишь 80 млн евро. Незначительные по доле в общем ВВП Евросоюза страны Восточной Европы обещали Киеву значительно больше. Так, Словакия согласовала поставки режиму Зеленского на 670 млн евро, Латвия – на 370 млн евро, Литва – на 490 млн евро, Эстония – на 420 млн евро.
Основной причиной несоответствия заявленной и фактической западной военной помощи Украине являются задержки, вызванные бюрократическими процедуры, главным образом в Европе, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Так, по его словам, среди немецких политиков – а Берлин главный военный донор Украины в ЕС – сложился коненсус о необходимости поддерживать Украину доступными средствами.
«В то же время с бюрократизацией столкнулась и текущая военная реформа в самой ФРГ. Неудивительно, что из-за дефицита эффективности государственных органов управления тормозится и процесс отправки оружия украинской стороне», – полагает Соколов.
С тем, что фактическую западную военную помощь Украине тяжелым вооружением тормозит сложная процедура юридических согласований, а также технические сложности со снятием с хранения танков и другого оборудования согласен и редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. Он отмечает, что здесь показателен пример Швейцарии, власти которой согласились передать Германии для дальнейшей отправки Киеву 25 танков Leopard 2А4 с хранения, но процедура затягивается как минимум до осени из-за необходимости одобрения парламентом.
По словам Корнева, дисбаланс между номинальными финансовыми военными обязательствами и физическими поставками оружия наиболее низок в странах Восточной Европы, бывших членах соцлагеря. Власти этих государств принимают консолидированные решения и крайне солидаризированы с Киевом, чего не скажешь в полной мере об общественно-политчиеских силах Западной Европы, считает эксперт.
Кроме того, восточноевропейцам легче распоряжаться старой советской техникой и модернизировать ее в ожидании замены на западную технику, в то время как европейцам приходится вычерпывать запасы без скорой надежды на пополнение. У американцев же в этом плане основной проблемой является логистика, считает Корнев.