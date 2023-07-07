Фактические поставки тяжелого оружия Украине в два раза ниже обещанных

«Западные партнеры, такие как США, Германия и Великобритания, быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний. Восточноевропейские страны, такие как Чехия, Словения, Польша и Словакия, поставили более 80% своего обещанного тяжелого вооружения», – отмечают авторы доклада. По их словам, после всплеска новых обязательств перед годовщиной начала вооружённого конфликта 24 февраля их общий уровень «снова имеет тенденцию к снижению». Конкретных финансовых оценок общего объема фактически поставленных вооружений за отчетный период не приводится.