Напряженность вокруг Запорожской АЭС продолжает нарастать

Напряженность вокруг Запорожской АЭС продолжает нарастатьМАГАТЭ не видит приготовлений к ее взрыву Россией, чем пугает Киев
Информационная ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), оперируемой «Росэнергоатомом», которая нагнеталась последние две недели, вновь обострилась. Москва и Киев обвиняют друг друга в действиях, которые могли бы привести к масштабной радиационной аварии на станции.
Публичную дискуссию на этот счет начал украинский президент Владимир Зеленский. 22 июня в интервью американскому телеканалу NBC News он обвинил Россию в том, что она якобы хочет подорвать ЗАЭС, потому что не заинтересована в безопасности. Ответ последовал незамедлительно. Ложью это назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
После чего член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что сам Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС и для ее оправдания заявляет о якобы минировании станции самой РФ. 25 июня представитель МИД России Мария Захарова на брифинге предостерегла Киев от инцидентов на ЗАЭС и призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападения на объект.
Вскоре, 29 июня, минэнерго Украины объявило об учениях по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на станции в соседних территориях. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью телеканалу Би-би-си, что контрнаступление войск Украины может негативно повлиять на пока «относительно спокойную» ситуацию на ЗАЭС.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 30 июня сказал, что организация надеется на понимание всеми сторонами конфликта необходимости недопущения любых действий, которые могут угрожать ЗАЭС.
Новый виток напряженности, подогреваемый заявлениями противоборствующих сторон, начался 4 июля. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «России 24» обвинил украинскую сторону в подготовке обстрела АЭС в ночь на 5 июля с помощью «высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе». Карчаа даже уточнил, что Киев может сбросить боеприпас тактической ракеты «Точка-У», снаряженный радиоактивными отходами.
Этого не случилось. Но последовали обвинения со стороны Зеленского в минировании станции. После чего украинский минздрав в соцсетях выпустил рекомендации для населения Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей на случай взрыва на станции. Ведомство отметило, что «при взрыве на ЗАЭС» жители «потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации».
Впрочем, Гросси заявил, выступая 5 июля в Японии, что на площадке ЗАЭС, подконтрольной российским силам, нет следов минирования вопреки обвинениям со стороны Киева. Гросси подчеркнул, что ЗАЭС не должна использоваться как военная база и не должна быть атакована «ни при каких обстоятельствах». Эксперты МАГАТЭ запросили еще один доступ на объекты станции.
Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что «[Зеленский] выбрал себе объект покруче, для того чтобы держать практически весь мир в заложниках». А Песков 5 июля заявил журналистам, что на ЗАЭС все еще «велика угроза диверсий». По версии Рогова, риск провокаций высок как минимум вплоть до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.