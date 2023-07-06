Напряженность вокруг Запорожской АЭС продолжает нарастать

После чего член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что сам Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС и для ее оправдания заявляет о якобы минировании станции самой РФ. 25 июня представитель МИД России Мария Захарова на брифинге предостерегла Киев от инцидентов на ЗАЭС и призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападения на объект.