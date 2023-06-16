МАГАТЭ проинспектировало ЗАЭС впервые после прорыва плотины Каховского водохранилища

Проблема охлаждения ЗАЭС в краткосрочной перспективе не актуальна, все шесть ее реакторов фактически стоят, говорит эксперт по ядерной энергетике Валентин Гибалов. При этом охлаждение на остаточное энерговыделение топлива в реакторах и бассейне выдержки идет не через пруд-охладитель, а через специальные брызгальные бассейны рядом с блоками, указал эксперт. Недостаток воды в режиме останова легко компенсировать даже доставкой по железной дороге, считает он. При изъятии топлива из реактора его нужно охлаждать с водой около 7–10 лет или вывести в мокрое хранилище в России с использованием сложной инфраструктуры, но проще дождаться, когда топливо само остынет, говорит Гибалов.