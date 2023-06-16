МАГАТЭ проинспектировало ЗАЭС впервые после прорыва плотины Каховского водохранилища

МАГАТЭ проинспектировало ЗАЭС впервые после прорыва плотины Каховского водохранилищаПрямых угроз ядерной безопасности на станции миссия не увидела
На находящуюся под контролем РФ самую крупную в Европе Запорожскую АЭС (ЗАЭС) 15 июня прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Это уже третий его визит на ЗАЭС с начала СВО: он приезжал туда 1 сентября 2022 г. и 29 марта 2023 г. Нынешняя поездка была отложена на сутки из-за «обеспокоенности» безопасностью.
По итогам инспекции Гросси заявил, что ситуация серьезная, но уровень воды в специальном пруду для охлаждения пока достаточен. Он подчеркнул, что основная совместная задача – обеспечение ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС в условиях разрушения Каховской ГЭС и обмеления одноименного водохранилища. Ранее, в день прорыва дамбы, 6 июня, Гросси предупреждал, что продолжительное отсутствие воды нарушит работу аварийных дизель-генераторов, необходимых для охлаждения. По его словам, если уровень воды в пруду-охладителе АЭС ниже 12,7 м, ее не удастся продолжать закачивать. При этом у ЗАЭС есть ряд альтернативных водохранилищу источников воды.
Как заявил в ходе посещения делегации МАГАТЭ советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС в норме и составляет 16,65 м. По словам Карчаа, это обеспечивается дополнительно проведенными работами по укреплению шандор (металлические затворы, отделяющие пруд-охладитель от водохранилища) и их гидроизоляции. Также уже организована работа по бурению на территории атомной станции артезианских скважин.
13 июня Гросси встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили шаги, необходимые для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС. Зеленский поддержал предложение Гросси отправить группу экспертов МАГАТЭ на станцию и подготовить предложения по преодолению последствий прорыва дамбы. Глава МАГАТЭ в Киеве заявил, что «очень обеспокоен» тем, что станция может быть затронута контрнаступлением ВСУ, писало агентство Reuters. 14 июня в Telegram-канале «ЗАЭС.Официально» сообщалось, что станция в безопасном состоянии, пять ее блоков – в «холодном останове», еще один – в «горячем». Тогда же российский врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заверил «РИА Новости», что разрушение плотины не угрожает ЗАЭС.
«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа сейчас не влияет на работу станции. До 10 м проблемы вообще нет, ниже – будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды – мы можем брать воду из артезианских скважин», – сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума. По словам Балицкого, ЗАЭС в настоящий момент работает в «полуштатном режиме» и не выдает электричество. Контролирующий работу ЗАЭС «Росатом» заявил, что не видит необходимости ее консервации или снятия с эксплуатации.
Сейчас главное – уровень воды не в водохранилище, а в пруду-охладителе, говорит главред Atominfo.ru Александр Уваров. Там уровень после аварии не менялся, непосредственной угрозы работе станции сейчас нет, добавляет он. При этом остается вопрос, что делать через несколько месяцев, так как пруд уже потерял подпитку, отмечает Уваров.
Проблема охлаждения ЗАЭС в краткосрочной перспективе не актуальна, все шесть ее реакторов фактически стоят, говорит эксперт по ядерной энергетике Валентин Гибалов. При этом охлаждение на остаточное энерговыделение топлива в реакторах и бассейне выдержки идет не через пруд-охладитель, а через специальные брызгальные бассейны рядом с блоками, указал эксперт. Недостаток воды в режиме останова легко компенсировать даже доставкой по железной дороге, считает он. При изъятии топлива из реактора его нужно охлаждать с водой около 7–10 лет или вывести в мокрое хранилище в России с использованием сложной инфраструктуры, но проще дождаться, когда топливо само остынет, говорит Гибалов.
Реальная же проблема в том, считает эксперт, что перезапустить АЭС без переделки системы охлаждения либо восстановления Каховской ГЭС и водохранилища невозможно. А любой из этих вариантов займет много времени, поэтому статус ЗАЭС в подвешенном состоянии, она де-факто не способна штатно вырабатывать энергию, отмечает Гибалов. Эксперт сомневается, что такую возможность может дать бурение скважин или доставка воды извне другими способами.