США одобрили передачу истребителей F-16 Украине

Кроме того, эти машины находятся в состоянии летной годности и сами по себе могут быть переданы быстро, добавляет Ермаков. Но с учетом необходимости подготовки персонала и летного состава передача этих самолетов может произойти не менее чем через полгода, а то и позже, рассуждает он: «Западные истребители требуют совсем другой экосистемы для своего обслуживания. Как и другой пилотируемой авиатехники, у этих самолетов есть строгие требования для безопасной эксплуатации».