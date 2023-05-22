США одобрили передачу истребителей F-16 Украине

США одобрили передачу истребителей F-16 УкраинеВ этом году может быть передано до 24 истребителей из европейских ВВС
Встреча лидеров стран G7 в японском городе Хиросиме (прошла 19–21 мая) была использована для объявления о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Как заявил на пресс-конференции по окончании саммита президент США Джо Байден, он изложил приехавшему в Хиросиму президенту Украины Владимиру Зеленскому планы США и их союзников по обучению украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и других западных боевых самолетов четвертого поколения.
Байден также заявил, что получил от Зеленского заверения, что F-16 не будут использоваться для атак по российской территории, и не ожидает их использования в готовящемся контрнаступлении Украины. Также американский президент заметил, что машины не помогли бы украинской армии в Бахмуте, который был сдан 20 мая (см. статью на стр. 03). Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что план по передаче Украине боевых истребителей является «посланием» России. Заодно в резолюции саммита G7 говорится о полной поддержке Украины и обещается ужесточение санкций против России.
Однодвигательный легкий истребитель четвертого поколения F-16 был разработан в США в 70-е гг. прошлого века. Он может применяться как для ударов по наземным целям (в том числе – при доработке – дальнобойными крылатыми ракетами), так и для целей ПВО.
Украина начала кампанию относительно необходимости передачи Киеву западных истребителей еще в конце 2022 г., после решения о передаче танков. Как и в случае с танками, с западной стороны из крупных стран в поддержку этих требований Киева первыми выступили Франция и Великобритания. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке украинских летчиков к пилотированию французских истребителей Mirage 2000. Великобритания сообщила, что возглавит группу европейских стран, которые передадут Украине истребители F-16 и обучат их пилотов (при этом у британских ВВС этих американских истребителей на вооружении нет).
В мае 2023 г. было объявлено, что свои самолеты F-16 Украине могут предоставить Нидерланды, Бельгия и Дания (точное количество машин не называлось). Кроме того, Польша и Словакия передали в 2023 г. Украине порядка 20 истребителей МиГ-29 советского и российского производства. Передавать Украине свои F-16 Польша (она получила в 2000-е гг. 48 машин нового производства) не собирается, мотивируя это тем, что они нужны ей самой.
Изначально, по данным книги «Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами. Анализ рынков» (Москва: «Наука», 2008), ВВС Бельгии получили 162 истребителя F-16A/B бельгийской сборки, Нидерланды – 213 таких же машин собственной сборки, а Дания – 77 самолетов бельгийской, нидерландской и американской сборки. Многие из этих машин списаны или проданы странам Ближнего Востока и Восточной Европы.
По словам источника, близкого к Минобороны, получение F-16 потребует создания новой и отличной от привычной для советских истребителей, имеющихся у Украины, инфраструктуры базирования. Она подразумевает повышенные требования к качеству покрытия взлетно-посадочных полос. Кроме того, вспомогательная силовая установка F-16 работает на чрезвычайно токсичном топливе – гидразине.
При этом базирование для боевых вылетов на аэродромах в Польше технически нецелесообразно, продолжает он. Тогда к линии соприкосновения они смогут подлетать с очень ограниченным боекомплектом. Нельзя исключать, что в Польше F-16 будут проходить сложные формы технического обслуживания, а украинские авиабазы использовать как аэродромы подскока, продолжает собеседник «Ведомостей». Украина мотивирует необходимость в западных истребителях тем, что ей надо бороться с российскими самолетами, все чаще использующими высокоточные бомбы, рассуждает источник. Передача западных истребителей переломить ситуацию не сможет, резюмирует он.
По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, передать F-16 Украине могут до конца этого года. К примеру, Нидерланды уже меняют свои F-16 на новые американские истребители F-35, так что могут отдать сразу 12–16 машин, а Бельгия и Дания, скорее всего, ограничатся символическими четырьмя машинами, отмечает он. Нидерланды, а вслед за ними и Дания с Бельгией меняют свои F-16 на F-35, что делает их передачу наиболее простой, указывает и научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.
Кроме того, эти машины находятся в состоянии летной годности и сами по себе могут быть переданы быстро, добавляет Ермаков. Но с учетом необходимости подготовки персонала и летного состава передача этих самолетов может произойти не менее чем через полгода, а то и позже, рассуждает он: «Западные истребители требуют совсем другой экосистемы для своего обслуживания. Как и другой пилотируемой авиатехники, у этих самолетов есть строгие требования для безопасной эксплуатации».