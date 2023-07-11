Макрон: Франция отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия

По данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, с 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». В докладе отмечалось, что США, Германия и Великобритания «быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний». Также отмечалось, что Франция имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро.