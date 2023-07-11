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Политика

Макрон: Франция отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия

Ведомости

Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, это необходимо для поддержки наступления вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — сказал Макрон перед саммитом НАТО (цитата по «Известиям»).

Ранее французский министр в иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью радиостанции RFI сообщила, что поддержка Киева со стороны Парижа продолжится и будет усиливаться.

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По данным отчета немецкого Кильского института мировой экономики, с 25 февраля по 31 мая фактические поставки тяжелых вооружений со стороны западных стран Украине составили «немногим более половины обещанного». В докладе отмечалось, что США, Германия и Великобритания «быстро увеличили свои обещанные суммы [в феврале], но поставки остаются намного ниже обещаний». Также отмечалось, что Франция имеет обязательства на военные поставки перед Украиной только на 450 млн евро.

В мае стало известно о передаче Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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