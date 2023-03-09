Зеленский исключил удары из западного оружия по территории России

О намерении Киева получить от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще в сентябре 2022 г. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией». В конце ноября Вашингтон заявил, что не поставляет Киеву вооружения большей дальности из-за стремления избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом в очередной пакет военной помощи 3 февраля США включили ракеты GLSDB, способные бить на расстоянии порядка 150 км.