Газета
Политика

Зеленский исключил удары из западного оружия по территории России

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать западное оружие для атак по территории России, если получат его, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Нас не интересует российская земля. У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений», – приводит его слова ТАСС.

Получение дальнобойного оружия позволит оттеснить ВС России дальше от украинских позиций, добавил он. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев считает своими все территории на 1991 г.

Украинский президент также вновь заявил, что не намерен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку тот «не держит своего слова». Киев готов к переговорам лишь после вывода российских войск с украинских территорий, добавил он.

О намерении Киева получить от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще в сентябре 2022 г. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией». В конце ноября Вашингтон заявил, что не поставляет Киеву вооружения большей дальности из-за стремления избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом в очередной пакет военной помощи 3 февраля США включили ракеты GLSDB, способные бить на расстоянии порядка 150 км.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в марте отмечал, что поставки оружия повлиять на исход конфликта на Украине не смогут, однако такие действия сделают его «более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных