Зеленский исключил удары из западного оружия по территории России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать западное оружие для атак по территории России, если получат его, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Нас не интересует российская земля. У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений», – приводит его слова ТАСС.
Получение дальнобойного оружия позволит оттеснить ВС России дальше от украинских позиций, добавил он. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев считает своими все территории на 1991 г.
Украинский президент также вновь заявил, что не намерен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку тот «не держит своего слова». Киев готов к переговорам лишь после вывода российских войск с украинских территорий, добавил он.
О намерении Киева получить от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще в сентябре 2022 г. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией». В конце ноября Вашингтон заявил, что не поставляет Киеву вооружения большей дальности из-за стремления избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом в очередной пакет военной помощи 3 февраля США включили ракеты GLSDB, способные бить на расстоянии порядка 150 км.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в марте отмечал, что поставки оружия повлиять на исход конфликта на Украине не смогут, однако такие действия сделают его «более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа».