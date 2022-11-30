Вашингтон объяснил отказ поставлять Киеву оружие большей дальности

«Мы были очень последовательны в отношении этого...Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», – приводит его слова ТАСС.