Вашингтон объяснил отказ поставлять Киеву оружие большей дальности
США не поставляют Украине вооружения большей дальности из-за стремления избежать дальнейшей эскалации конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби журналистам.
«Мы были очень последовательны в отношении этого...Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», – приводит его слова ТАСС.
Кирби также добавил, что Вашингтон «буквально каждый день» работает с Украиной для решения вопросов, связанных с ее оборонным потенциалом.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.
В сентябре появилась информация о намерении Киева запросить у Вашингтона в том числе дальнобойные ракеты ATACMS. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией».
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