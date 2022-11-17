CNN: у США заканчиваются оружие и боеприпасы для поставок Украине
У США заканчиваются некоторые системы вооружения и боеприпасы, которые направлялись на Украину в рамках военной помощи, передает телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, непосредственно знакомых с ситуацией.
Один из чиновников отметил, что запасы определенных систем «истощаются» после почти девяти месяцев поставок в Киев, поскольку существует «ограниченное количество» избыточных запасов, которые США могут отправить.
По словам других собеседников источников, среди систем вооружения, которые вызывают особую озабоченность, есть 155-мм артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты Stinger. Некоторые источники также выразили обеспокоенность по поводу производства в США противорадиолокационных ракет HARM, ракет типа M31 GMLRS, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin.
В начале ноября пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, который будет включать 45 чешских танков Т-72.
28 октября Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. По ее словам, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
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