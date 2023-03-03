Песков заявил о последствиях для граждан Германии в случае поставок оружия Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о поставках вооружения властями Германии влияет на ее налогоплательщиков.
«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы также увеличивать аналогичные поставки. <...> Это откликается отрицательно на благосостоянии граждан этих стран, в данном случае налогоплательщиков ФРГ», – сказал пресс-секретарь.
Песков напомнил, что поставки оружия повлиять на исход конфликта на Украине не смогут, однако такие действия сделают его «более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа», заключил он.
В конце февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что расширение военной помощи Украине несет риски эскалации, «но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат».
С начала военной операции на Украине российские власти неоднократно обвиняли западные страны в расширении конфликта. 16 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон «загоняет ситуацию в тупик» и провоцирует «безудержную эскалацию».