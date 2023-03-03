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Песков заявил о последствиях для граждан Германии в случае поставок оружия Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о поставках вооружения властями Германии влияет на ее налогоплательщиков.

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы также увеличивать аналогичные поставки. <...> Это откликается отрицательно на благосостоянии граждан этих стран, в данном случае налогоплательщиков ФРГ», – сказал пресс-секретарь.

Песков напомнил, что поставки оружия повлиять на исход конфликта на Украине не смогут, однако такие действия сделают его «более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа», заключил он.

В конце февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что расширение военной помощи Украине несет риски эскалации, «но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат».

С начала военной операции на Украине российские власти неоднократно обвиняли западные страны в расширении конфликта. 16 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон «загоняет ситуацию в тупик» и провоцирует «безудержную эскалацию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных