Песков заявил о последствиях для граждан Германии в случае поставок оружия Украине

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы также увеличивать аналогичные поставки. <...> Это откликается отрицательно на благосостоянии граждан этих стран, в данном случае налогоплательщиков ФРГ», – сказал пресс-секретарь.