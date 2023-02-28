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Столтенберг: расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации

Ведомости

Расширение помощи НАТО Украине несет риски эскалации, однако куда большие риски несет победа России. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине. В то же время вступление Украины в альянс генсек назвал «отдаленной перспективой». По его словам, сейчас усилия НАТО направлены на то, чтобы Украина победила в конфликте «как суверенное и независимое государство».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать военную помощь Киеву.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «повышении ставок» и «провокационном подстрекательстве» Запада в связи с планами поставить Украине танки. 16 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия принимает решения рационально, в то же время Вашингтон «загоняет ситуацию в тупик» и провоцирует «безудержную эскалацию».

21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных