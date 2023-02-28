Столтенберг: расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации

Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине. В то же время вступление Украины в альянс генсек назвал «отдаленной перспективой». По его словам, сейчас усилия НАТО направлены на то, чтобы Украина победила в конфликте «как суверенное и независимое государство».