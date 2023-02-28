Столтенберг: расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации
Расширение помощи НАТО Украине несет риски эскалации, однако куда большие риски несет победа России. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.
«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине. В то же время вступление Украины в альянс генсек назвал «отдаленной перспективой». По его словам, сейчас усилия НАТО направлены на то, чтобы Украина победила в конфликте «как суверенное и независимое государство».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать военную помощь Киеву.
Ранее российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «повышении ставок» и «провокационном подстрекательстве» Запада в связи с планами поставить Украине танки. 16 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия принимает решения рационально, в то же время Вашингтон «загоняет ситуацию в тупик» и провоцирует «безудержную эскалацию».
21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России.