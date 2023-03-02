Шольц: прекращение поставок оружия Киеву не приведет к миру
Прекращение поставок оружия Украине не приведет к мирному урегулированию конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления перед парламентом.
«Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат "никогда больше войны" и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину», – приводит его слова «РИА Новости».
Канцлер добавил, что мирное решение украинского кризиса будет учитывать позицию Киева.
Как отмечает Spiegel, Шольц пообещал в ближайшее время поставить ВСУ танки «Гепард» и ракетные комплексы IRIS-T. Он также заявил, что Берлин не принимает решения о поставках оружия легкомысленно.
28 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки заявил, что расширение помощи альянса Украине несет риски эскалации, однако куда большие риски несет победа России. Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Киеву.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать военную помощь Киеву.
Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В частности, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью Запада является нанести стратегическое поражение России.