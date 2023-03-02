Газета
Политика

Шольц: прекращение поставок оружия Киеву не приведет к миру

Ведомости

Прекращение поставок оружия Украине не приведет к мирному урегулированию конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления перед парламентом.

«Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат "никогда больше войны" и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину», – приводит его слова «РИА Новости».

Канцлер добавил, что мирное решение украинского кризиса будет учитывать позицию Киева.

Как отмечает Spiegel, Шольц пообещал в ближайшее время поставить ВСУ танки «Гепард» и ракетные комплексы IRIS-T. Он также заявил, что Берлин не принимает решения о поставках оружия легкомысленно.

28 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки заявил, что расширение помощи альянса Украине несет риски эскалации, однако куда большие риски несет победа России. Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Киеву.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать военную помощь Киеву.

Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В частности, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью Запада является нанести стратегическое поражение России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных