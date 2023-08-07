Украина стала крупнейшим получателем помощи США со Второй мировой войны

Помимо США военную помощь Украине оказывают страны Европы. WP отмечает, что США находятся на 12-м месте в рейтинге поддерживающих Украину по доле от их ВВП. На первых местах балтийские страны, где лидирующую строчку занимает Эстония (1,26% от ВВП), далее идут Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). В списке также есть Польша с 0,86%.