СМИ: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. В пакет вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger, системы Javelin и др.