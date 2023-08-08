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Политика

СМИ: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

Ведомости

8 августа США объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере $200 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. 

Новый пакет выделяется Киеву в рамках перерасчета стоимости вооружения из прошлых пакетов. Ранее Пентагон признал, что стоимость переданного оружия была завышена на $6,2 млрд. В связи с этим в ведомстве пообещали потратить излишек на следующие поставки. Выделение $200 млн станет первым траншем из $6,2 млрд, уточнили источники агентства.

По данным Reuters, в новый пакет войдут оборудование для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, AT4 и Javelin, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.

Вооружение может быть отправлено со складов США в течение нескольких дней или недель, пишет агентство. Кроме того, Вашингтон прорабатывает новый запрос Конгрессу о выделении дополнительных средств на помощь Украине, утверждают источники Reuters. 

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По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. В пакет вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger, системы Javelin и др.

Российские власти ранее неоднократно указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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