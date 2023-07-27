Володин назвал западное оружие неэффективным
Западное оружие, поставляемое на территорию Украины, не повлияет на исход спецоперации на Украине, а также приведет к отказу многих стран от его закупок из-за неэффективности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет. Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», – сказал он.
Володин добавил, что вся поставляемая западная техника, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, сжигается на поле боя. По его словам, Киев напрасно надеется на то, что самолеты F-16 помогут в победе. «Они будут уничтожены нашими летчиками и ПВО», – подчеркнул он.
21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства». Президент отметил, что поставки новой техники лишь затянут конфликт.
После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.