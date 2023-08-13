Посол Украины усомнилась в вечной поддержке Киева со стороны США
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, у Киева нет уверенности в постоянной поддержке со стороны Вашингтона, так как получение помощи является постоянной работой. Об этом посол рассказала в интервью Huffington Post, комментируя опасения конгресса из-за недавнего запроса властей США о выделении еще $20 млрд помощи Украине.
«Я не могу сказать, что мы уверены, что однозначно поддержка ― даже когда она есть ― дается навсегда. Нет, это [получение поддержки] постоянная работа», — сказала Маркарова.
Президент США Джо Байден ранее на этой неделе направил в конгресс запрос о выделении еще около $20 млрд на помощь Украине. Как передавал CNN, $13 млрд были запрошены на выделение военной помощи, еще $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Конгрессмены-республиканцы после этого потребовали от Байдена отозвать запрос о новом финансировании.
По словам посла, Украина сейчас открыта для более тщательного изучения получаемой помощи, а Киев поддерживает «прозрачность и подотчетность». Маркарова в интервью указала, что у правительства США уже есть три наблюдателя в Пентагоне, госдепе и агентстве США по международному развитию (USAID), которые отслеживают ранее одобренную помощь Украине на сумму более $75 млрд. Эти три инспектора, как отмечается, в марте заявили американским законодателям, что не нашли доказательств массового неправомерного использования средств.
При этом генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч ранее заявил, что преступные группы смогли получить американское оружие, отправленное ВСУ на ранних этапах боевых действий в феврале 2022 г., однако СБУ пресекли попытки его продажи и использования.
Маркарова также признала наличие у Украины «исторических» проблем с коррупцией, но, по ее словам, гражданское общество «активно следит за тем, на что мы тратим наши деньги».
С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западной военной техники и вооружения Украине, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.