Газета
Политика

Посол Украины усомнилась в вечной поддержке Киева со стороны США

Ведомости

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, у Киева нет уверенности в постоянной поддержке со стороны Вашингтона, так как получение помощи является постоянной работой. Об этом посол рассказала в интервью Huffington Post, комментируя опасения конгресса из-за недавнего запроса властей США о выделении еще $20 млрд помощи Украине.

«Я не могу сказать, что мы уверены, что однозначно поддержка ― даже когда она есть ― дается навсегда. Нет, это [получение поддержки] постоянная работа», — сказала Маркарова.

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе направил в конгресс запрос о выделении еще около $20 млрд на помощь Украине. Как передавал CNN, $13 млрд были запрошены на выделение военной помощи, еще $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Конгрессмены-республиканцы после этого потребовали от Байдена отозвать запрос о новом финансировании. 

По словам посла, Украина сейчас открыта для более тщательного изучения получаемой помощи, а Киев поддерживает «прозрачность и подотчетность». Маркарова в интервью указала, что у правительства США уже есть три наблюдателя в Пентагоне, госдепе и агентстве США по международному развитию (USAID), которые отслеживают ранее одобренную помощь Украине на сумму более $75 млрд. Эти три инспектора, как отмечается, в марте заявили американским законодателям, что не нашли доказательств массового неправомерного использования средств. 

Ранее по теме: Джо Байден попросит у конгресса дополнительные $10 млрд для Украины

При этом генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч ранее заявил, что преступные группы смогли получить американское оружие, отправленное ВСУ на ранних этапах боевых действий в феврале 2022 г., однако СБУ пресекли попытки его продажи и использования. 

Маркарова также признала наличие у Украины «исторических» проблем с коррупцией, но, по ее словам, гражданское общество «активно следит за тем, на что мы тратим наши деньги».

С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.

Ранее по теме: Медведев объяснил решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы

Российские власти неоднократно критиковали поставки западной военной техники и вооружения Украине, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных