Посол Украины усомнилась в вечной поддержке Киева со стороны США

По словам посла, Украина сейчас открыта для более тщательного изучения получаемой помощи, а Киев поддерживает «прозрачность и подотчетность». Маркарова в интервью указала, что у правительства США уже есть три наблюдателя в Пентагоне, госдепе и агентстве США по международному развитию (USAID), которые отслеживают ранее одобренную помощь Украине на сумму более $75 млрд. Эти три инспектора, как отмечается, в марте заявили американским законодателям, что не нашли доказательств массового неправомерного использования средств.