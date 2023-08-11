Джо Байден попросит у конгресса дополнительные $10 млрд для Украины

Джо Байден попросит у конгресса дополнительные $10 млрд для УкраиныСреди республиканцев растет недовольство, но, вероятно, инициатива будет одобрена
Администрация президента Байдена решила запросить у конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд, в том числе на оборонные расходы, включая помощь Украине. Об этом 10 августа сообщили агентство Bloomberg и издание Politico со ссылкой на источники. Так, $13 млрд из $25 млрд планируется направить на оборону, включая помощь Украине, а $12 млрд – на устранение последствий стихийных бедствий. 8 августа портал Punchbowl News писал, что Байден запросит у конгресса на дополнительную поддержку Украины сумму, превышающую $10 млрд. Ранее «Ведомости» сообщали, что Байден планирует попросить профинансировать из этих средств и закупку вооружений для Тайваня.
Байден рискует столкнуться с серьезной оппозицией республиканцев в палате представителей, которые противятся расширению военной помощи Украине сверх ранее утвержденного бюджета. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти продолжает испытывать давление со стороны ультраправых однопартийцев, которые критиковали его из-за майской сделки с президентом страны по повышению уровня госдолга. В июле 70 республиканцев из палаты представителей выступили за поправку к законопроекту об обороне о прекращении всякого финансирования Украины.
При этом в республиканской партии нет единого мнения о запросе Байдена – а привязка военной помощи Украине к последствиям ликвидации стихийных бедствий может привлечь нерадикальных республиканцев. Но источники в республиканской партии США намекают, что если Маккарти поддержит демократов в этом вопросе, то возникнет «возможность проведения голосования» о его снятии с должности. До этого Маккарти говорил, что любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в согласованный в рамках сделки о повышении госдолга бюджет Пентагона на 2024 г. в размере $886 млрд.
Согласно августовским данным Washington Post, Вашингтон всего с начала российской военной операции направил Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Таким образом, Киев стал крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны. По данным Пентагона на конец июля 2023 г., объем предоставленной Киеву именно военной помощи со стороны Вашингтона превысил $43 млрд.
При этом у Пентагона осталось не так много средств для помощи Киеву из утвержденного в декабре 2022 г. конгрессом дополнительного военного финансирования на $45 млрд (эта сумма распределялась между Киевом и союзниками по НАТО). Так, 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что по одной из линий финансирования – Presidential Drawdown Authority (президентские поручения по выдаче оружия из наличия вооруженных сил) осталось всего $6 млрд, которые обнаружились «в результате переоценки» цены этой техники в сторону понижения. Другая часть финансирования Киева идет по линии «Инициативы содействию безопасности Украины» и касается закупок оружия у промышленности и в других странах (об остатке средств там Сингх не смогла рассказать, но на 15 июня Пентагон освоил $10,4 млрд из $12,3 млрд), также выделяются гранты и кредиты в рамках «Военного финансирования зарубежных стран» (Foreign Military Financing, через него хотят оказать помощь Тайваню из украинских средств). Последний на данный момент пакет помощи США Украине был выделен в конце июля ($400 млн).
Сейчас ситуация в конгрессе усугубляется тем, что 30 сентября в США закончится финансовый год, а значит, и возможность тратить выделенные средства. После выхода из отпуска, который идет сейчас, парламентариям нужно будет рассматривать в первую очередь бюджетные вопросы, чтобы не допустить шатдауна (приостановки финансирования правительства). Таким образом, вопрос о дополнительной помощи Украине может приобрести другой контекст во внутриполитических раскладах из-за приближения часа X.
Разногласия в конгрессе США по вопросу финансирования Украины уже возникли, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. В республиканской партии все чаще спрашивают, сколько можно тратить деньги, не обеспечивая при этом надежный надзор за уже потраченными суммами. Республиканцы по этой причине требуют от Украины отчетности, говорит эксперт. Несмотря на это, есть вероятность, что запрос Байдена пройдет согласование: аппетит и далее помогать Украине сохраняется, а терпение республиканцев еще не исчерпано, замечает эксперт. Дополнительный запрос вполне соответствует политической линии Байдена по поддержке Украины и эта линия пока, скорее всего, будет успешной, говорит Наумов. Причина в том, что сейчас до конца не ясна судьба украинского контрнаступления: в Вашингтоне надеются на его успех. Приостановки же работы правительства США пока ждать не приходится, считает эксперт: парламентарии будут принимать так называемые stopgap measures (временные меры), чтобы продолжать финансировать федеральный бюджет на имеющемся уровне. Времени для этого остается мало, и потому, скорее всего, и вопрос поддержки Украины будет привязан к одному из таких проектов.