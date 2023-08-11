Джо Байден попросит у конгресса дополнительные $10 млрд для Украины

Разногласия в конгрессе США по вопросу финансирования Украины уже возникли, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. В республиканской партии все чаще спрашивают, сколько можно тратить деньги, не обеспечивая при этом надежный надзор за уже потраченными суммами. Республиканцы по этой причине требуют от Украины отчетности, говорит эксперт. Несмотря на это, есть вероятность, что запрос Байдена пройдет согласование: аппетит и далее помогать Украине сохраняется, а терпение республиканцев еще не исчерпано, замечает эксперт. Дополнительный запрос вполне соответствует политической линии Байдена по поддержке Украины и эта линия пока, скорее всего, будет успешной, говорит Наумов. Причина в том, что сейчас до конца не ясна судьба украинского контрнаступления: в Вашингтоне надеются на его успех. Приостановки же работы правительства США пока ждать не приходится, считает эксперт: парламентарии будут принимать так называемые stopgap measures (временные меры), чтобы продолжать финансировать федеральный бюджет на имеющемся уровне. Времени для этого остается мало, и потому, скорее всего, и вопрос поддержки Украины будет привязан к одному из таких проектов.