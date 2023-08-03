Байден хочет поставить Тайваню оружие из дополнительных средств для Украины

Байден хочет поставить Тайваню оружие из дополнительных средств для УкраиныПодобная схема может быть востребована на фоне нарастающих опасений относительно «угроз» от КНР
Президент США Джо Байден планирует обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать закупку вооружений для Тайваня в рамках запроса дополнительных бюджетных средств для Украины. О такой схеме, возникшей из-за роста опасений относительно «китайской угрозы» в Вашингтоне, 2 августа сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника. Таким образом Тайвань впервые может получить оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как программа «Военное финансирование зарубежных стран» (Foreign Military Financing, FMF).
2 августа МИД КНР выразил «категорическое недовольство и решительный протест» по поводу июльского пакета помощи Тайваню от администрации Байдена. Китай требует от США перестать оказывать военную помощь Тайваню, так как, с точки зрения Пекина, такие действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям и нарушают принцип «одного Китая». В МИД КНР также призвали «прекратить потакать и оказывать поддержку сепаратистским силам» Тайваня. Накануне, 1 августа, официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй отметил, что тайваньский вопрос затрагивает «коренные интересы» Китая и является «красной линией» в отношениях Пекина и Вашингтона.
По данным FT, включение административно-бюджетным управлением финансирования для Тайваня в дополнительный запрос средств для Украины может произойти уже в августе. Это может ускорить поставки помощи острову, который, по данным Американо-тайваньского делового совета, до сих пор ожидает поставки вооружения на сумму $23 млрд, включая дальнобойные ракеты Tomahawk и беспилотники. Некоторые из этих контрактов были заключены более пяти лет назад, напоминает газета.
28 июля Джо Байден объявил о выделении из оборонных запасов Пентагона до $345 млн на военную продукцию и услуги минобороны США, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. Согласно информации телеканала ABC, в состав этого пакета войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. По данным Reuters, пакет может включать и поставку четырех разведывательных беспилотника MQ-9A.
США признают КНР в качестве единственного китайского государства, но при этом имеют и формальные обязательства перед Тайванем. Речь идет о «Законе об отношениях с Тайванем» от 1979 г., согласно которому американцы обязаны предоставить оборонительные средства и услуги в случае внешних угроз безопасности острова. При этом их характер и объемы определяются президентом и конгрессом США.
Вместе с тем 28 июля американский сенат одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября 2023 г., с рекордным размером расходов в $886 млрд. Как писала The Hill, в нем заложено повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, выделение «$9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем» и $300 млн для Украины – в рамках специальной «инициативы содействия безопасности». Разногласий с палатой представителей по поддержке Киева у сената практически нет, но зато есть ряд противоречий по другим идеологическим пунктам, которые должна урегулировать спецкомиссия. Так, республиканцам в палате представителей удалось зафиксировать в ее проекте отказ от компенсаций на затраты при трансгендерном переходе военных и отказ оплачивать расходы военнослужащей или члена семьи военного, находящейся на содержании, на поездку в другой штат, чтобы она там могла сделать аборт (в некоторых штатах процедура запрещена).
Щедро одобряемый лимит на военную помощь Украине – «удобная заначка», через которую уже полтора года проводят зачастую сторонние расходы, считает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. В частности, Пентагон через такие манипуляции проводит и перевооружение самого себя – Украине в основном поставляется имеющееся вооружение со складов, местами устаревшее (это касается, например, бронетехники), а на выделенные деньги на помощь ей закупается новое. Теперь же через Украину Белый дом решил провести и поставки на Тайвань, используя «внешние» деньги относительно обычных статей помощи союзникам, – и это позволяет ему избегать возникшие бы при другом запросе ограничения.
Вероятней всего, желание Байдена перераспределить средства, выделяемые на Украину в пользу Тайваня, связано именно с внутриполитическими процессами, согласна профессор СПбГУ Яна Лексютина. В администрации президента США может расти алармизм относительно возможности применения Китаем военной силы против Тайваня, и потому там ищут различные способы ускорить поставки.