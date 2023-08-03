Байден хочет поставить Тайваню оружие из дополнительных средств для Украины

Вместе с тем 28 июля американский сенат одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября 2023 г., с рекордным размером расходов в $886 млрд. Как писала The Hill, в нем заложено повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, выделение «$9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем» и $300 млн для Украины – в рамках специальной «инициативы содействия безопасности». Разногласий с палатой представителей по поддержке Киева у сената практически нет, но зато есть ряд противоречий по другим идеологическим пунктам, которые должна урегулировать спецкомиссия. Так, республиканцам в палате представителей удалось зафиксировать в ее проекте отказ от компенсаций на затраты при трансгендерном переходе военных и отказ оплачивать расходы военнослужащей или члена семьи военного, находящейся на содержании, на поездку в другой штат, чтобы она там могла сделать аборт (в некоторых штатах процедура запрещена).