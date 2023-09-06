Газета
Политика

СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Киев

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл со вторым необъявленным визитом в Киев, сообщила «Европейская правда».

По информации издания, о прибытии чиновника стало известно утром 6 сентября.

О том, что Блинкен приедет на Украину, вечером 5 сентября сообщило украинское издание ZN.ua. В госдепартаменте США не стали комментировать эту информацию. В прошлый раз Блинкен посетил Киев 8 сентября 2022 г.

Ранее в минобороны Украины заявили, что Киев получил военную помощь от Запада на сумму $100 млрд с февраля 2022 г. 29 августа Блинкен сообщил о выделении нового пакет военной помощи для Украины на $250 млн. Госсекретарь уточнял, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя, в том числе ракеты AIM-9M для ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм и др.

Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных