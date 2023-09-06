СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл со вторым необъявленным визитом в Киев, сообщила «Европейская правда».
По информации издания, о прибытии чиновника стало известно утром 6 сентября.
О том, что Блинкен приедет на Украину, вечером 5 сентября сообщило украинское издание ZN.ua. В госдепартаменте США не стали комментировать эту информацию. В прошлый раз Блинкен посетил Киев 8 сентября 2022 г.
Ранее в минобороны Украины заявили, что Киев получил военную помощь от Запада на сумму $100 млрд с февраля 2022 г. 29 августа Блинкен сообщил о выделении нового пакет военной помощи для Украины на $250 млн. Госсекретарь уточнял, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя, в том числе ракеты AIM-9M для ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм и др.
Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт.