СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Киев

Ранее в минобороны Украины заявили, что Киев получил военную помощь от Запада на сумму $100 млрд с февраля 2022 г. 29 августа Блинкен сообщил о выделении нового пакет военной помощи для Украины на $250 млн. Госсекретарь уточнял, что новый пакет содержит средства, которые помогут Украине на поле боя, в том числе ракеты AIM-9M для ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм и др.