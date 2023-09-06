Песков прокомментировал поездку Блинкена в Киев

«Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину в фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», – сказал представитель Кремля.