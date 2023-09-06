Песков прокомментировал поездку Блинкена в Киев
Запад собирается и дальше поддерживать Украину в «фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и вероятное выделение военной помощи для Киева.
«Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину в фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что военная поддержка Украины не сможет повлиять на ход спецоперации.
Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, сообщали украинские СМИ. О поездке госсекретаря стало известно вечером 5 сентября. В прошлый раз Блинкен посетил Киев почти год назад, 8 сентября 2022 г.
После этого телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента сообщил, что в ходе визита госсекретарь может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Канал отметил, что поездка госсекретаря проходит «на фоне того, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва также указывала на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.