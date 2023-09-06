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Политика

Песков прокомментировал поездку Блинкена в Киев

Ведомости

Запад собирается и дальше поддерживать Украину в «фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и вероятное выделение военной помощи для Киева.

«Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину в фактически состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что военная поддержка Украины не сможет повлиять на ход спецоперации.

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, сообщали украинские СМИ. О поездке госсекретаря стало известно вечером 5 сентября. В прошлый раз Блинкен посетил Киев почти год назад, 8 сентября 2022 г.

После этого телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента сообщил, что в ходе визита госсекретарь может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Канал отметил, что поездка госсекретаря проходит «на фоне того, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва также указывала на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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