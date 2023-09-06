Блинкен заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины

Блинкен добавил, что для Вашингтона важно, чтобы у Киева было все, что нужно, «не только для успеха в контрнаступлении», но и в долгосрочной перспективе. Он добавил, что хотел начать работу с партнерами по созданию «сильной экономики и сильной демократии» на Украине.