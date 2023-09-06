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Политика

Блинкен заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины

Ведомости

США видят «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в украинском МИДе. 

«Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, что очень обнадеживает», – сказал он (цитата по CNN).

Блинкен добавил, что для Вашингтона важно, чтобы у Киева было все, что нужно, «не только для успеха в контрнаступлении», но и в долгосрочной перспективе. Он добавил, что хотел начать работу с партнерами по созданию «сильной экономики и сильной демократии» на Украине. 

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября. По информации CNN, в ходе визита госсекретарь может объявить о новой финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Телеканал отметил, что поездка Блинкена проходит «на фоне того, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось».

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4 сентября на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Слова президента подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии. С начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения, уточнил Шойгу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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