Шойгу: контрнаступления ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений
Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений. Киев пытается вести контрнаступление уже третий месяц, несмотря на колоссальные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
С начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения, сообщил министр.
По словам министра обороны, украинское руководство старается продемонстрировать Западу «хоть какой-то успех наступления», чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь. Шойгу уверен, что это затягивает конфликт.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», – резюмировал Шойгу.
4 сентября президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом». Шойгу подтвердил его слова, уточнив, что яростные атаки последних 10 дней не имели успеха.