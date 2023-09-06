Блинкен сообщил о выделении более $1 млрд помощи Украине

Ранее сегодня Пентагон объявил о выделении Украине 46-го пакета помощи в $175 млн. В него войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. По данным Пентагона, США выделили Киеву более $43 млрд военной помощи с начала спецоперации России на Украине.