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Блинкен сообщил о выделении более $1 млрд помощи Украине

Ведомости

США выделяют Украине более $1 млрд финансовой помощи, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь», – заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Пентагон объявил о выделении Украине 46-го пакета помощи в $175 млн. В него войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. По данным Пентагона, США выделили Киеву более $43 млрд военной помощи с начала спецоперации России на Украине.

Блинкен объявил о дополнительной финансовой помощи Украине во время поездки на Украину. 6 сентября он прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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В ходе выступления в украинском МИДе Блинкен заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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