Блинкен: Киев пойдет на переговоры в случае инициативы Москвы
Киев вступит в переговоры, если Москва проявит такую инициативу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.
«Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что [президент РФ] Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры», – сказал Блинкен.
Он добавил, что США последуют в этом вопросе за Украиной, и подчеркнул, что решение о том, «как именно все это закончится», будет принимать Киев. Блинкен заявил, что боевые действия должны разрешиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».
В то же время Блинкен отметил, что во время визита в Киев украинские власти выразили «серьезный настрой» на продолжение усилий «по возвращению территории».
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Осенью того же года он представил «формулу мира», согласно которой Украина должна сохранить территориальную целостность. Москва назвала этот план нереалистичным.
Кремль неоднократно утверждал, что открыт к переговорам, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл. Он также указывал на «непримиримую позицию» Киева, которую власти Украины, по словам Пескова, сохраняют, даже находясь «в достаточно непростой ситуации».