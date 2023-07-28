Песков: в Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по ситуации с Украиной, при этом в Киеве придерживаются непримиримой позиции и отказываются от диалога. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», – сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что каких-либо изменений на переговорном треке по урегулированию конфликта за прошедший месяц не произошло. Он также анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с представителями стран Африки, на которой планируется обсудить украинскую проблематику. По его словам, эта встреча пройдет в продолжение предыдущей встречи визита представителей африканских стран в РФ.
17 июня Путин принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Делегации возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Ранее о том, что второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе может состояться на саммите «Россия – Африка», заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Номвула Моконьяне.