Песков: в Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам

Пресс-секретарь отметил, что каких-либо изменений на переговорном треке по урегулированию конфликта за прошедший месяц не произошло. Он также анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с представителями стран Африки, на которой планируется обсудить украинскую проблематику. По его словам, эта встреча пройдет в продолжение предыдущей встречи визита представителей африканских стран в РФ.