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Песков: в Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по ситуации с Украиной, при этом в Киеве придерживаются непримиримой позиции и отказываются от диалога. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они (находятся) в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», – сказал Песков.

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Пресс-секретарь отметил, что каких-либо изменений на переговорном треке по урегулированию конфликта за прошедший месяц не произошло. Он также анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с представителями стран Африки, на которой планируется обсудить украинскую проблематику. По его словам, эта встреча пройдет в продолжение предыдущей встречи визита представителей африканских стран в РФ.

17 июня Путин принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Делегации возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Ранее о том, что второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе может состояться на саммите «Россия – Африка», заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Номвула Моконьяне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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