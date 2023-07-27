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Политика

В ЮАР заявили о планах провести второй раунд переговоров по мирной инициативе

Ведомости

Второй раунд переговоро по африканской мирной инициативе может состоятся на саммите «Россия – Африка», заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.

«Мы поддерживаем мирную инициативу по Украине, наш президент [Сирил Рамафоса] является членом делегации по этой инициативе, на саммите будет второй раунд переговоров», – сообщила она в беседе с ТАСС.

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит «Россия – Африка». В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. Ранее о намерении вновь обсудить реализацию мирного плана по Украине на российско-африканском саммите заявлял председатель Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

17 июня президент России Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Делегации возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что несмотря на сложность в реализации африканской инициативы, Путин продемонстрировал заинтересованность в ней. «И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог», – сообщал представитель Кремля.

Представители стран Африки также посещали Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они также представили свои предложения по урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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