В ЮАР заявили о планах провести второй раунд переговоров по мирной инициативе

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит «Россия – Африка». В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. Ранее о намерении вновь обсудить реализацию мирного плана по Украине на российско-африканском саммите заявлял председатель Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.