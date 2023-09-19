Спикер палаты представителей США отказался обещать Киеву новое финансирование

В августе стало известно, что президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из этих средств $13 млрд были запрошены на выделение военной помощи, еще $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Байден также запросил $3,3 млрд на финансирование инфраструктуры в других странах, $4 млрд – на финансирование безопасности границ. Таким образом, общий размер запроса составляет почти $40 млрд, в том числе $12 млрд – на оказание помощи при стихийных бедствиях.