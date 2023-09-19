Спикер палаты представителей США отказался обещать Киеву новое финансирование
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается обещать президенту Украины Владимиру Зеленскому выделение Киеву нового пакета финансовой помощи.
Один из журналистов спросил политика, будет ли он на встрече с украинским президентом брать на себя финансовые обязательства.
«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы», – приводит его слова «РИА Новости».
По словам Маккарти, ответы на эти вопросы интересуют американское общество.
В августе стало известно, что президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из этих средств $13 млрд были запрошены на выделение военной помощи, еще $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Байден также запросил $3,3 млрд на финансирование инфраструктуры в других странах, $4 млрд – на финансирование безопасности границ. Таким образом, общий размер запроса составляет почти $40 млрд, в том числе $12 млрд – на оказание помощи при стихийных бедствиях.
По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. Всего, отмечала The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.
7 сентября Вашингтон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $600 млн, в который вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.
Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.