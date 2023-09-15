Газета
Политика

Байден встретится с Зеленским 21 сентября

Ведомости

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 сентября в Белом доме. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для прессы.

«Это станет их третьей в встречей здесь, в Белом доме, она, понятно, состоится в критическое время», – заявил он.

Салливан пояснил, что на следующей неделе также состоится встреча на уровне министров обороны с участием союзников, цель которой будет заключаться в том, чтобы согласовать дальнейшие шаги по оказанию военной поддержки украинской армии. Он также связал встречу в Белом доме и переговоры с союзниками в Европе с недавней встречей между руководством КНДР и России. В целом союзники стремятся поддержать украинское контрнаступление, добавил Салливан.

12 сентября Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км. До этого сообщалось, что Зеленский и Байден обсудят поставку дальнобойных ракет на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября.

Ранее по теме: Рябков назвал эскалацией планы США о поставках дальнобойных ракет Украине

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных