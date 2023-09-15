Байден встретится с Зеленским 21 сентября
Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 сентября в Белом доме. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для прессы.
«Это станет их третьей в встречей здесь, в Белом доме, она, понятно, состоится в критическое время», – заявил он.
Салливан пояснил, что на следующей неделе также состоится встреча на уровне министров обороны с участием союзников, цель которой будет заключаться в том, чтобы согласовать дальнейшие шаги по оказанию военной поддержки украинской армии. Он также связал встречу в Белом доме и переговоры с союзниками в Европе с недавней встречей между руководством КНДР и России. В целом союзники стремятся поддержать украинское контрнаступление, добавил Салливан.
12 сентября Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км. До этого сообщалось, что Зеленский и Байден обсудят поставку дальнобойных ракет на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября.
Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.