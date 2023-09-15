Байден встретится с Зеленским 21 сентября

Салливан пояснил, что на следующей неделе также состоится встреча на уровне министров обороны с участием союзников, цель которой будет заключаться в том, чтобы согласовать дальнейшие шаги по оказанию военной поддержки украинской армии. Он также связал встречу в Белом доме и переговоры с союзниками в Европе с недавней встречей между руководством КНДР и России. В целом союзники стремятся поддержать украинское контрнаступление, добавил Салливан.