Рябков назвал эскалацией планы США о поставках дальнобойных ракет Украине
Вероятные планы США на поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине являются результатом «безостановочной эскалации» со стороны Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Безостановочная эскалация. Пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными. Абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по своей сути линия на поддержку киевского режима. Ситуацию на поле боя это не изменит», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра добавил, что такие шаги «затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию». «Потому что, вы понимаете, все натовцы, все есовцы и многие так называемые партнеры США ориентируются на их курс. Это осознанная эскалационная линия – она ведет, по большому счету, в пропасть», – уточнил Рябков.
В январе Рябков, комментируя информацию о вероятных поставках ATACMS, заявил, что это является «элементом психологической войны». Тогда он также подчеркивал эскалацию со стороны Запада и назвал ее «опаснейшим путем».
12 сентября Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.
При этом США уже поставляют на Украину кассетные снаряды 155-го калибра, об этом Белый дом объявил в начале июля. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.
Ранее СМИ писали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября поставку дальнобойных ракет.