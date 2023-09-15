Рябков назвал эскалацией планы США о поставках дальнобойных ракет Украине

Замминистра добавил, что такие шаги «затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию». «Потому что, вы понимаете, все натовцы, все есовцы и многие так называемые партнеры США ориентируются на их курс. Это осознанная эскалационная линия – она ведет, по большому счету, в пропасть», – уточнил Рябков.