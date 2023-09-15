Путин: США применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии
США применяют кассетные боеприпасы руками Киева в ходе боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства констатировал, что кассетные боеприпасы применяются Украиной «самым широким образом». В этом контексте Путин уточнил, что есть страна, которая считает, что она исключительная.
«Это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать. Потому что... это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае руками украинской армии», – пояснил президент.
Путин подчеркнул, что подход США является главной проблемой международных отношений. Такая ситуация почти никого не устраивает, в том числе и союзников Соединенных Штатов, сказал российский лидер, добавив, что поэтому большинство стран вместе с Москвой работают над созданием многополярного мира.
Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. В августе украинские власти передали Вашингтону первый доклад об их применении, а пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев использует вооружение «надлежащим образом».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу после этого говорил, что Россия в ходе спецоперации не использует кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, и допустил, что этот подход может быть пересмотрен.
Поставки кассетных боеприпасов на Украину ранее раскритиковали в ООН. По словам заместителя генерального секретаря организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов, так как такие вооружения должны уйти в историю.