Газета
Политика

Путин: США применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии

Ведомости

США применяют кассетные боеприпасы руками Киева в ходе боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что кассетные боеприпасы применяются Украиной «самым широким образом». В этом контексте Путин уточнил, что есть страна, которая считает, что она исключительная.

«Это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать. Потому что... это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае руками украинской армии», – пояснил президент.

Ранее по теме: СМИ: США готовятся передать ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

Путин подчеркнул, что подход США является главной проблемой международных отношений. Такая ситуация почти никого не устраивает, в том числе и союзников Соединенных Штатов, сказал российский лидер, добавив, что поэтому большинство стран вместе с Москвой работают над созданием многополярного мира.

Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. В августе украинские власти передали Вашингтону первый доклад об их применении, а пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев использует вооружение «надлежащим образом».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после этого говорил, что Россия в ходе спецоперации не использует кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, и допустил, что этот подход может быть пересмотрен.

Поставки кассетных боеприпасов на Украину ранее раскритиковали в ООН. По словам заместителя генерального секретаря организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов, так как такие вооружения должны уйти в историю.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных