Путин: США применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии

Путин подчеркнул, что подход США является главной проблемой международных отношений. Такая ситуация почти никого не устраивает, в том числе и союзников Соединенных Штатов, сказал российский лидер, добавив, что поэтому большинство стран вместе с Москвой работают над созданием многополярного мира.