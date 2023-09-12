СМИ: США готовятся передать ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

Издание тогда отмечало, что за все время было произведено лишь около 4000 ракет ATACMS, многие из которых уже были использованы армией США в бою, а также в рамках учений и испытаний. Кроме того, около 900 ракет были проданы союзникам, включая 211 штук после начала спецоперации на Украине.