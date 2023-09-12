СМИ: США готовятся передать ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами
Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км. Уточняется, что сейчас на вооружении артиллерии ВСУ состоят 155-мм снаряды, способные нести до 48 кассетных суббоеприпасов. Одна ракета ATACMS способна нести около 300 бомб, а GMLRS – до 404. США могут отправить одну или обе эти системы.
По информации агентства, Белый дом на фоне «признаков прогресса» контрнаступления ВСУ стремится усилить украинскую армию в «жизненно важный момент», но окончательное решение по поставкам еще не принято.
В июле The Washington Post сообщала, что власти США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, по крайней мере, в ближайшее время, продолжая придерживаться отказа от отправки таких вооружений на Украину, несмотря на «растущее давление со стороны американских законодателей» и Киева.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. Эти ракеты были разработаны в 1980-е гг. и использовались в том числе при вторжении США в Ирак в 2003 г.
Издание тогда отмечало, что за все время было произведено лишь около 4000 ракет ATACMS, многие из которых уже были использованы армией США в бою, а также в рамках учений и испытаний. Кроме того, около 900 ракет были проданы союзникам, включая 211 штук после начала спецоперации на Украине.
Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в начале июля. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.