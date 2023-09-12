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СМИ: США готовятся передать ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км. Уточняется, что сейчас на вооружении артиллерии ВСУ состоят 155-мм снаряды, способные нести до 48 кассетных суббоеприпасов. Одна ракета ATACMS способна нести около 300 бомб, а GMLRS – до 404. США могут отправить одну или обе эти системы.

По информации агентства, Белый дом на фоне «признаков прогресса» контрнаступления ВСУ стремится усилить украинскую армию в «жизненно важный момент», но окончательное решение по поставкам еще не принято.

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В июле The Washington Post сообщала, что власти США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, по крайней мере, в ближайшее время, продолжая придерживаться отказа от отправки таких вооружений на Украину, несмотря на «растущее давление со стороны американских законодателей» и Киева.

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. Эти ракеты были разработаны в 1980-е гг. и использовались в том числе при вторжении США в Ирак в 2003 г.

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Издание тогда отмечало, что за все время было произведено лишь около 4000 ракет ATACMS, многие из которых уже были использованы армией США в бою, а также в рамках учений и испытаний. Кроме того, около 900 ракет были проданы союзникам, включая 211 штук после начала спецоперации на Украине.

Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в начале июля. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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