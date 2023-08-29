Пушилин заявил о росте числа погибших из-за кассетных сранядов
Число жертв среди мирных жителей в ДНР после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов кратно выросло, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть», – приводит его слова ТАСС.
Власти рассчитывают найти «нестандартный» способ защитить гражданских, добавил Пушилин.
28 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мужчины при обстреле города, еще двое мирных жителей получили ранения. Всего ВСУ выпустили по городу 124 снаряда, включая 10 кассетных боеприпасов. По данным Кулемзина, с 21:00 28 августа до 9:00 29 августа по Донецку было выпущено 63 снаряда, включая четыре кассетного типа.
26 августа СК России сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Белгородской области. Пострадали шесть человек, также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.
Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в начале июля. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Пентагон также связал это решение с дефицитом у США артиллерийских снарядов 155-го калибра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.