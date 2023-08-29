Пушилин заявил о росте числа погибших из-за кассетных сранядов

Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в начале июля. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Пентагон также связал это решение с дефицитом у США артиллерийских снарядов 155-го калибра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.