Газета
Политика

Пушилин заявил о росте числа погибших из-за кассетных сранядов

Ведомости

Число жертв среди мирных жителей в ДНР после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов кратно выросло, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть», – приводит его слова ТАСС.

Власти рассчитывают найти «нестандартный» способ защитить гражданских, добавил Пушилин.

28 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мужчины при обстреле города, еще двое мирных жителей получили ранения. Всего ВСУ выпустили по городу 124 снаряда, включая 10 кассетных боеприпасов. По данным Кулемзина, с 21:00 28 августа до 9:00 29 августа по Донецку было выпущено 63 снаряда, включая четыре кассетного типа.

26 августа СК России сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Белгородской области. Пострадали шесть человек, также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.

Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в начале июля. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Пентагон также связал это решение с дефицитом у США артиллерийских снарядов 155-го калибра. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных