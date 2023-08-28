Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле

Об обстрелах Донецка Кулемзин сообщает с 20:15 мск. Под огонь попали Петровский, Киевский и Куйбышевский районы. В Петровском районе были ранены две женщины 1944 и 1972 г. р. В этом же районе повреждения получили кровля, остекление и пристройки частных домов.