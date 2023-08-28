Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле
В результате обстрела Донецка погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«При обстреле Петровского района по ул. Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются», – написал он.
Об обстрелах Донецка Кулемзин сообщает с 20:15 мск. Под огонь попали Петровский, Киевский и Куйбышевский районы. В Петровском районе были ранены две женщины 1944 и 1972 г. р. В этом же районе повреждения получили кровля, остекление и пристройки частных домов.
В Киевском районе пострадал мужчина 1989 г. р. В Куйбышевском районе ранения получили двое молодых людей 2005 г. р. Прямое попадание в многоквартирный дом произошло в Киевском районе, уточнил позже Кулемзин.
По его словам, с 9 утра 28 августа Донецк подвергся обстрелам со стороны Украины 28 раз. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 124 снаряда, включая 10 кассетных боеприпасов, добавил мэр.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что, помимо Донецка, под обстрелы также попали Макеевка, Горловка и Ясиноватский район. В результате атаки погиб мирный житель Горловки, еще две женщины получили тяжелые ранения. Всего по территории ДНР было выпущено 226 боеприпасов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С 19 октября по указу президента РФ в регионах введено военное положение. Подконтрольные России территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.