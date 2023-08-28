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Минобороны сообщило об ударе по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Ведомости

Ночью 28 августа российские военные нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен», – говорится в сообщении. Точное местоположение склада, по которыму был нанесен удар, не приводится.

За последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на запорожском направлении семь атак противника, на донецком, купянском, краснолиманском и направлениях – по две. Также российская армия пресекла две атаки морской пехоты ВСУ на южнодонецком направлении.

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В районе Червоной Дибровы (ЛНР) был поражен командно-наблюдательный пункт ВСУ. Кроме того, средствами российской ПВО были перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

27 августа Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области. Также на купянском, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях в общем сложности российская армия отразила 21 атаку ВСУ. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с того момента было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, свыше 6100 беспилотников, а также более 11 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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