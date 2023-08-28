Минобороны сообщило об ударе по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
Ночью 28 августа российские военные нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен», – говорится в сообщении. Точное местоположение склада, по которыму был нанесен удар, не приводится.
За последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на запорожском направлении семь атак противника, на донецком, купянском, краснолиманском и направлениях – по две. Также российская армия пресекла две атаки морской пехоты ВСУ на южнодонецком направлении.
В районе Червоной Дибровы (ЛНР) был поражен командно-наблюдательный пункт ВСУ. Кроме того, средствами российской ПВО были перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
27 августа Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области. Также на купянском, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях в общем сложности российская армия отразила 21 атаку ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с того момента было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, свыше 6100 беспилотников, а также более 11 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.