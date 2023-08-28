Минобороны сообщило об ударе по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с того момента было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, свыше 6100 беспилотников, а также более 11 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.