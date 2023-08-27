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Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Киевской области

Ведомости

Российские военные в ночь на воскресенье, 27 августа, ударили высокоточным оружием по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области, цель удара достигнута, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

«Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сводке оборонного ведомства.

Помимо этого, за последние сутки, по данным министерства, истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Заливное в Запорожской области. На разных направлениях российские военные отразили ряд атак: на купянском направлении отражены 11 атак в районах Харьковской области и ЛНР, на запорожском – пять атак в районах Работино и Успеновки Запорожской области. Еще по несколько атак удалось отразить на донецком и краснолиманском направлениях. За сутки уничтожено 30 БПЛА в разных районах, говорится в сообщении. 

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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