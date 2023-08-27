Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Киевской области

Помимо этого, за последние сутки, по данным министерства, истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Заливное в Запорожской области. На разных направлениях российские военные отразили ряд атак: на купянском направлении отражены 11 атак в районах Харьковской области и ЛНР, на запорожском – пять атак в районах Работино и Успеновки Запорожской области. Еще по несколько атак удалось отразить на донецком и краснолиманском направлениях. За сутки уничтожено 30 БПЛА в разных районах, говорится в сообщении.