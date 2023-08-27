Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Киевской области
Российские военные в ночь на воскресенье, 27 августа, ударили высокоточным оружием по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области, цель удара достигнута, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сводке оборонного ведомства.
Помимо этого, за последние сутки, по данным министерства, истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Заливное в Запорожской области. На разных направлениях российские военные отразили ряд атак: на купянском направлении отражены 11 атак в районах Харьковской области и ЛНР, на запорожском – пять атак в районах Работино и Успеновки Запорожской области. Еще по несколько атак удалось отразить на донецком и краснолиманском направлениях. За сутки уничтожено 30 БПЛА в разных районах, говорится в сообщении.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.