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Политика

Медведев заявил о неизбежности поражения Запада на Украине

Ведомости

Западные страны неизбежно потерпят поражение на Украине, поскольку для них это «чужая война», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его оценке, Запад не станет «слишком» вредить собственным интересам, поэтому конфликт рано или поздно станет скучным, затратным и неактуальным.

«Для них – это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди...А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы», – написал Медведев.

Поэтому элиты западных стран, считает он, «устанут и будут умолять» о заморозке конфликта и переговорах. России же, подчеркнул Медведев, нельзя останавливаться, пока от киевского режима «даже пепла не останется».

«Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами», – заявил Медведев.

Россию, по его словам, может устроить только полный демонтаж государственной машины Украины и «абсолютные гарантии лояльности». Этого же можно добиться только в случае, если Москва получит контроль «за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства».

Ранее по теме: Путин указал на фундаментальный характер целей спецоперации

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

В июне этого года Путин на встрече с военкорами заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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