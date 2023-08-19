Медведев заявил о неизбежности поражения Запада на Украине

«Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами», – заявил Медведев.