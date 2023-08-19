Медведев заявил о неизбежности поражения Запада на Украине
Западные страны неизбежно потерпят поражение на Украине, поскольку для них это «чужая война», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его оценке, Запад не станет «слишком» вредить собственным интересам, поэтому конфликт рано или поздно станет скучным, затратным и неактуальным.
«Для них – это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди...А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы», – написал Медведев.
Поэтому элиты западных стран, считает он, «устанут и будут умолять» о заморозке конфликта и переговорах. России же, подчеркнул Медведев, нельзя останавливаться, пока от киевского режима «даже пепла не останется».
«Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами», – заявил Медведев.
Россию, по его словам, может устроить только полный демонтаж государственной машины Украины и «абсолютные гарантии лояльности». Этого же можно добиться только в случае, если Москва получит контроль «за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
В июне этого года Путин на встрече с военкорами заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер.