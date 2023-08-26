СК пообещал расследовать обстрелы Белгородской области кассетными боеприпасами

Ранее сегодня несколько раз был также обстрелян Донецк со стороны Украины. В результате три женщины 1930, 1951 и 1970 годов рождения были ранены. По данным мэра города Алексея Кулемзина, один из снарядов попал прямо в частный дом в Куйбышевском районе, после чего произошло возгорание.