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СК пообещал расследовать обстрелы Белгородской области кассетными боеприпасами

Ведомости

Следственный комитет (СК) России проведет расследование новых обстрелов ВСУ Белгородской области и Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что в результате атаки на Петровский и Куйбышевский районы Донецка ранения получили три женщины. Кроме того, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Белгородской области. Пострадали шесть человек, также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.

В СК пообещали установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям причастных лиц.

26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа кассетным боеприпасами. Изначально было известно о четырех пострадавших, однако вскоре их число возросло до шести. Гладков уточнил, что один мужчина находится «в крайне тяжелом состоянии».

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Ранее сегодня несколько раз был также обстрелян Донецк со стороны Украины. В результате три женщины 1930, 1951 и 1970 годов рождения были ранены. По данным мэра города Алексея Кулемзина, один из снарядов попал прямо в частный дом в Куйбышевском районе, после чего произошло возгорание.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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