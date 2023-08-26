СК пообещал расследовать обстрелы Белгородской области кассетными боеприпасами
Следственный комитет (СК) России проведет расследование новых обстрелов ВСУ Белгородской области и Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там отметили, что в результате атаки на Петровский и Куйбышевский районы Донецка ранения получили три женщины. Кроме того, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово в Белгородской области. Пострадали шесть человек, также повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.
В СК пообещали установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям причастных лиц.
26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа кассетным боеприпасами. Изначально было известно о четырех пострадавших, однако вскоре их число возросло до шести. Гладков уточнил, что один мужчина находится «в крайне тяжелом состоянии».
Ранее сегодня несколько раз был также обстрелян Донецк со стороны Украины. В результате три женщины 1930, 1951 и 1970 годов рождения были ранены. По данным мэра города Алексея Кулемзина, один из снарядов попал прямо в частный дом в Куйбышевском районе, после чего произошло возгорание.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».