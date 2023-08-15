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Шойгу допустил пересмотр решения о неиспользовании кассетных боеприпасов

Ведомости

Россия не использует кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, но этот подход может быть пересмотрен.Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Шойгу указал на применение ВСУ кассетных боеприпасов, которые Украине поставляют США. Министр отметил, что использование такого вооружения является военным преступлением.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Кроме того, одним из условий передачи было предоставление отчетов о применении вооружения.

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В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

В августе украинские власти передали Вашингтону первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев использует вооружение «надлежащим образом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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