Шойгу допустил пересмотр решения о неиспользовании кассетных боеприпасов
Россия не использует кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, но этот подход может быть пересмотрен.Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу указал на применение ВСУ кассетных боеприпасов, которые Украине поставляют США. Министр отметил, что использование такого вооружения является военным преступлением.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». Кроме того, одним из условий передачи было предоставление отчетов о применении вооружения.
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.
В августе украинские власти передали Вашингтону первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев использует вооружение «надлежащим образом».