Кремль: поставки Украине кассетных боеприпасов вынуждают идти на контрмеры

В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала военным преступлением решение о поставке такого вида вооружений. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации.