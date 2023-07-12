Кремль: поставки Украине кассетных боеприпасов вынуждают идти на контрмеры
В случае применения Украиной кассетных боеприпасов Россия будет вынуждена принять контрмеры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает принимать Россию контрмеры. Какие именно контрмеры – это исключительно прерогатива Министерства обороны [России]», – сказал он.
На прошлой неделе, 7 июля, Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала военным преступлением решение о поставке такого вида вооружений. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра. По его словам, Россия имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов и они гораздо эффективнее, чем американские.
Накануне, 11 июля, ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщили об обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Комментируя публикации СМИ, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».