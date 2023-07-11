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Шойгу пообещал ответ в случае поставок кассетных боеприпасов Украине

Ведомости

В случае поставок кассетных боеприпасов Украине Вооруженные силы (ВС) России будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «РИА Новости». 

По словам министра, решение США ведет лишь к затягиванию конфликта. Шойгу отметил, что у российской армии есть кассетные бомбы «на все случаи жизни». При этом, продолжил он, Москва, осознавая угрозу такого вооружения для мирного населения, воздерживалась и по-прежнему воздерживается от их использования в ходе спецоперации.

Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра, сообщает ТАСС. По его словам, Россия имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов и они гораздо эффективнее, чем американские.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

Ранее по теме: Как в России отреагировали на решение США передать Украине кассетные боеприпасы

В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сегодня назвала военным преступлением решение о поставке такого вида вооружений. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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