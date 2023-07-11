Шойгу пообещал ответ в случае поставок кассетных боеприпасов Украине
В случае поставок кассетных боеприпасов Украине Вооруженные силы (ВС) России будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
По словам министра, решение США ведет лишь к затягиванию конфликта. Шойгу отметил, что у российской армии есть кассетные бомбы «на все случаи жизни». При этом, продолжил он, Москва, осознавая угрозу такого вооружения для мирного населения, воздерживалась и по-прежнему воздерживается от их использования в ходе спецоперации.
Министр объяснил решение Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов дефицитом у США снарядов 155-го калибра, сообщает ТАСС. По его словам, Россия имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов и они гораздо эффективнее, чем американские.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сегодня назвала военным преступлением решение о поставке такого вида вооружений. По ее словам, Запад заинтересован не в мирном уреглировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации.