Шойгу пообещал ответ в случае поставок кассетных боеприпасов Украине

По словам министра, решение США ведет лишь к затягиванию конфликта. Шойгу отметил, что у российской армии есть кассетные бомбы «на все случаи жизни». При этом, продолжил он, Москва, осознавая угрозу такого вооружения для мирного населения, воздерживалась и по-прежнему воздерживается от их использования в ходе спецоперации.