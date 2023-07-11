Матвиенко назвала военным преступлением поставку кассетных боеприпасов Украине

В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации России на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон хочет ограничить неподконтрольные ему страны. Также он допустил, что такой шаг можно списать на то, что президент США Джой Байден – «больной старик», который «не ведает, что творит».