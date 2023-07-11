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Политика

Матвиенко назвала военным преступлением поставку кассетных боеприпасов Украине

Ведомости

Решение поставить кассетные боеприпасы Украине является военным преступлением. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Китай.

По ее словам, Запад заинтересован не в мирном урегулировании конфликта на Украине, а в дальнейшей эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок вооружений Киеву, отметила Матвиенко.

«Совсем беспрецедентное, преступное решение – поставить на Украину кассетные боеприпасы. Это, я считаю, военное преступление, если это произойдет. Это противоречит всем международным документам», – заявила она (цитата по ТАСС). 

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

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В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации России на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон хочет ограничить неподконтрольные ему страны. Также он допустил, что такой шаг можно списать на то, что президент США Джой Байден – «больной старик», который «не ведает, что творит».

Решение США также не поддержали несколько союзников страны по НАТО, включая Италию, Испанию и Великобританию. В МИД КНР призвали «не подливать масло в огонь» поставками кассетных боеприпасов. Там добавили, что передача такого вооружения «может легко вызвать гуманитарные проблемы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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